Balıkesir Tek Adama 'Hayır' Dediler
Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, anayasa değişikliği ile milli şeflik düzeninin yeniden getirilmek istendiğini ileri sürerken, Hakimiyetin kayıtsız şartsız tek adama bırakılmasına, kuvvetlerin tek adamın nefsinde toplanmasına, yargının siyasallaşmasına, parti devletine, tek...
Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, anayasa değişikliği ile milli şeflik düzeninin yeniden getirilmek istendiğini ileri sürerken, Hakimiyetin kayıtsız şartsız tek adama bırakılmasına, kuvvetlerin tek adamın nefsinde toplanmasına, yargının siyasallaşmasına, parti devletine, tek adamı koruma kanunu diyebileceğimiz bu düzenlemeye, ahbap çavuş düzenine ve hukuk devletinden keyfi yönetimden geçişe 'hayır' diyoruz dedi.
HAYIR İÇİN BİRLEŞTİLER
Demokrat Parti (DP) Balıkesir İl Başkanlığı'nın düzenlediği Milli Mutabakat Konferansı bugün Gala Aktivite ve Yaşam Merkezi'nde Genel Başkan Gültekin Uysal'ın da katılımıyla gerçekleştirildi. Etkinliğe Demokrat Parti'nin genel merkez yöneticileri, genel başkan yardımcıları, Genel İdare Kurulu üyeleri, il başkanlarının yanısıra CHP Balıkesir Milletvekilleri Ahmet Akın, Mehmet Tüm, Namık Havutça, CHP Balıkesir İl Başkanı Ender Biçki, CHP'li Karesi İlçe Başkanı Onur Ayan, CHP Altıeylül İlçe Başkanı Yusuf Yüksel, MHP Balıkesir eski İl Başkanı Bayram Çılgın, MHP Altıeylül eski İlçe Başkanı İsmail Sönmez, Vatan Partisi Balıkesir İl Sekreteri Mehtap Gaye Güler, DYP Balıkesir eski Milletvekilleri Ömer Lütfü Coşkun, Sami Sözat, Aydınlar Ocağı Balıkesir Şube Başkanı Recep Sabit, Emekliler Derneği Başkanı Kenan Siyer, Taşeron İşçiler Derneği Başkanı Necla Bilener, Balıkesir Demokrasi Platformu adına Behiç İstanbulluoğlu ile çok sayıda vatandaş katıldı. Atatürk posterleri ve Türk bayrakları ile donatılan salonda sürekli İzmir Marşı çaldı. CHP'li milletvekilleri DP Genel Başkanı Uysal'a çiçek verdi. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'le birlikte eski cumhurbaşkanları İsmet İnönü, Celal Bayar, Turgut Özal ve Süleyman Demirel, eski başbakanlardan Adnan Menderes ve tüm şehitler için saygı duruşunda bulunuldu. Saygı duruşunda, bazı kadınların bozkurt işareti yapması dikkat çekti.
Demokrat Parti Balıkesir İl Başkanı Tamer Alver açılış konuşmasında milli mutabakat konferansını tüm baskı ve engellemelere rağmen düzenlediklerini vurgularken,Bizi hiç kimse yıldıramaz. 16 Nisan'da Türkiye'ye yeni bir güneş doğacak ve sandıktan hayır çıkacak dedi.
HAYIR ÇIKARSA CAMİLERDE KLASİK MÜZİK Mİ ÇALACAK
CHP Balıkesir Milletvekili Namık Havutça yaptığı konuşmada, referandum propagandasına ilahi bir anlam yüklemek isteyenlere seslenmek istediğini belirtirken, Referandumda 'hayır' çıkarsa camilerimizde ezan sesi yerine klasik müzik mi çalacak Bugün Balıkesir'de Paşacamisi'nde ve Türkiye'nin her yerinde ezanlarımız okunuyorsa bunu biz şehitlerimize ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e borçluyuz. Bunu hiç kimse asla unutmasın. Bu millet, insanların dini duygularını propaganlarına alet edenlerden hesap soracaktır diye konuştu.
TÜRKİYE'NİN BUGÜN İHTİYACI TEK ADAM REJİMİ DEĞİLDİR
Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal da konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi eleştirdi. Uysal şöyle konuştu
15 yıldır bu ülkeyi yönetenler, 'Beka meselesi vardır' diye bir gerekçe öne sürüp, Türkiye'nin kurtuluşunu tek adam rejiminde gördüler. Milletin önüne bir anayaşa değişikliği getirdiler. Türkiye'nin bugün ihtiyacı tek adam rejimi değildir. Türkiye'nin bugün ihtiyacı daha çok hukuktur, daha çok demokrasidir, daha çok fırsat eşitliğidir. Türkiye'de beka sorunu vardır, yoktur. Bunu bir kenara koyalım ama başta Cumhurbaşkanı ile MHP liderinin bir beka sorunu olduğu ortadadır. Dün Erzurum meydanında ip atanların bugün neden iktidarın önünde havlu attığını açıklama mecburiyeti vardır. Bugün tek adam rejimine, yeniden getirilmek istenen milli şeflik düzenine, sınırsız yetki sıfır denetim mantığına, hakimiyetin kayıtsız şartsız tek adama bırakılmasına, kuvvetlerin tek adamın nefsinde toplanmasına, yargının siyasallaşmasına, parti devletine, tek adamı koruma kanunu diyebileceğimiz bu düzenlemeye, ahbap çavuş düzenine ve hukuk devletinden keyfi yönetimden geçişe 'hayır' diyoruz. 16 Nisan'da da korku değil, umut kazanacak.