Balıkesir Polisinden Uyuşturucu Satıcılarına Darbe

Balıkesir Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Balıkesir, Bursa, İstanbul ve Çanakkale'de uyuşturucu sattıkları iddiası ile 10 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler adliyeye çıkartıldı.



Balıkesir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Balıkesir'e şehir dışından getirilen uyuşturucu trafiğine büyük darbe vurdu. Balıkesir polisi Bursa, İstanbul ve Çanakkale ile Susurluk ve Edremit ilçelerinde operasyon düğmesine bastı. Operasyon kapsamında 18 kişiye işlem yapılırken, 10 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden F.T., A.Ö., M.Ş., K.İ., B.K., Ö.Ş., G.İ., M.A., M.K., B.P. sabah saatlerinde adli makamlara sevk edildi. Operasyon kapsamında 859 gram esrar, 296 adet uyuşturucu hap, 73 gram uyuşturucu bonzai maddesi ele geçirildi. Şüpheliler adliye girişinde kendilerini görüntüleyen gazetecilere tepki gösterdi. - BALIKESİR