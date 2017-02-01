Balıkesir Otomobiller Çarpıştı: 3 Yaralı

Otomobiller çarpıştı: 3 yaralı



BALIKESİR'in Ayvalık İlçesi'nde iki otomobilin karşılıklı çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.



Kaza, bugün saat 17.30 sıralarında, Altınova Kavşağı'nda meydana geldi. İzmir yönünden gelen ve sürücününü kim olduğu öğrenilemeyen 10 V 2424 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Ali Ekber Gül yönetimindeki 35 EA 7655 plakalı otomobille karşılıklı çarpıştı. Kazada her iki araç sürücüsü ile Gül'ün otomobilinde bulunan ismi öğrenilemelen bir kişi yaralandı. 3 yaralı, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.