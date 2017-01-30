Balıkesir Merkezli Uyuşturucu Operasyonu

Balıkesir merkezli 4 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 kişi yakalandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışmaları sonucunda Balıkesir merkez, Edremit ve Susurluk ilçeleri ile İstanbul, Bursa ve Çanakkale'de 13 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.



Operasyonda F.T, A.Ö, M.Ş, K.İ, B.K, Ö.Ş, G.İ, M.A, M.K. ve B.P. gözaltına alındı, 859 gram esrar, 296 uyuşturucu hap, 73 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.



Emniyetteki sorguları tamamlanan zanlılar, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan adliyeye sevk edildi.