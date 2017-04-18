Balıkesir Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

Balıkesir merkezli 7 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, 13 subay ve astsubay yakalandı.



Alınan bilgiye göre, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'nin "Mahrem imamlar" ile bağlantılı kara, hava ve jandarma komutanlıklarında faaliyet yürüttükleri tespit edilen 2'si subay, 12'si astsubay 14 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.



Bu kapsamda, Balıkesir, Adana, Afyonkarahisar, Ankara, İzmir, Bingöl ve Şırnak'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda 13 şüpheli yakalandı.



Firari 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.