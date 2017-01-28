Balıkesir Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

Balıkesir merkezli 9 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 21 kişiden 15'i tutuklandı.



Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 21 zanlıdan biri emniyetten serbest bırakıldı.



Emniyetteki işlemleri tamamlanan 20 kişi, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.



Mahkemeye çıkarılan zanlılardan B.B, E.B, A.K, M.B, İ.K, Ö.F.U, İ.K, V.K, E.A, H.S, C.A, R.S, O.Y, M.A. ve Ö.O. tutuklandı. 5 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere salıverildi.



Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, Balıkesir'in Bandırma ilçesiyle İzmir, Eskişehir, Bursa, Antalya, Erzurum, Kütahya, Çanakkale ve Burdur'da 25 Ocak'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda, ByLock kullandıkları ve örgütle bağlantılı şirketlerde çalıştıkları tespit edilen 5'i kadın 21 kişi yakalanmıştı.