Balıkesir Merkezli 3 İldeki Fetö/pdy Operasyonu

Balıkesir merkezli 3 ildeki Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan "2 pilot imamı" tutuklandı.



Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 26 Ocak'ta kent merkezindeki eve düzenlenen operasyonda gözaltına alınan biri pilot 2 şüpheli ile Konya ve Afyonkarahisar'da örgütün "pilot imamları" oldukları iddiasıyla 2 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Mahkeme, "pilot imamı" oldukları belirlenen Ö.K. ile A.U'nın tutuklanmasına karar verirken, pilot E.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Pilotun evinde gözaltına alınan diğer şüphelinin ise Ankara'ye sevk edildiği öğrenildi.