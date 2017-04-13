Balıkesir - Kılıçdaroğlu, Teog Birincisi Hilal Üstündağ'ın Ailesine Taziye Ziyaretinde Bulundu

Kılıçdaroğlu, TEOG Birincisi Hilal Üstündağ'ın ailesine taziye ziyaretinde bulunduCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ateşli grip nedeniyle yaşamını yitiren Gönen Işıl İpek Ortaokulu 8'inci Sınıf Öğrencisi Gönen TEOG birincisi Hilal Üstündağ'ın cenazesinin kaldırılacağı Karşıyaka Camii'ne...

Balıkesir - Kılıçdaroğlu, Teog Birincisi Hilal Üstündağ'ın Ailesine Taziye Ziyaretinde Bulundu

Kılıçdaroğlu, TEOG Birincisi Hilal Üstündağ'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ateşli grip nedeniyle yaşamını yitiren Gönen Işıl İpek Ortaokulu 8'inci Sınıf Öğrencisi Gönen TEOG birincisi Hilal Üstündağ'ın cenazesinin kaldırılacağı Karşıyaka Camii'ne giderek ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileğinde bulundu.

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