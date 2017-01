Bursa yolunda ulaşım güçlükle sürdürülürken, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, Balıkesir'in 592 kırsal mahallesinin yollarının kapalı olduğunu ve çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü açıkladı.



Balıkesir'de dün gece başlayan ve gün boyu aralıksız olarak tipi şeklinde süren kar yağışı sonunda Balıkesir karla kaplandı. Gece yarısı Bursa yolunda kayarak Balıkesir-Bursa karayolunu ulaşıma kapatan araçlar yoldan çekilirken ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Zincirsiz araçların ve tır ile kamyonların geçişine izin verilmediği Bursa yolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Dün geceden bu yana yolda bekleyen sürücüler, trafik ekiplerinden geçiş için izin haberi beklerken, Balıkesir'in Dursunbey ve Kepsut ilçelerinde ulaşım sekteye uğradı.



Öte yandan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Karayolları ekipleri, Altıeylül ve Karesi Belediyesi ekipleri çalışmalarını sürdürürken, kar yağışı etkisini sürdürüyor.



"Dün geceden bu yana kamyon ve tırların seyahat etmelerine müsaade etmiyoruz"



Konuyla ilgili açıklama yapan Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, "Karayollarında bazı aksamalar oldu, çok şükür ciddi ve büyük bir aksama olmadı. Zaman zaman trafik kısa süreliğine dursa da tek şeritten de olsa yolu açık tutuyoruz. Dursunbey yolunda sıkıntımız var biraz. İzmir, Edremit, Susurluk yollarımız şuana kadar açık kaldı. Devlet yollarımız açık. Bu şartlar altında kısa aralıklarla, yarım saati geçmeyen yol kapanmaları oluyor. Dün geceden bu yana kamyon ve tırların seyahat etmelerine müsaade etmiyoruz" dedi.



Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur ise Balıkesir'in tüm ilçelerinde kar yağışının olduğunu söyledi. Başkan Uğur, "En güneydeki Ayvalık'ta sıcaklık eksi 2, Dursunbey ilçesinde eksi 8 derece hava sıcaklığı. Balıkesir'in 900 köyünün 592'sinin yolu kapalı durumda. Fen İşlerimiz köy yollarında, Kent Estetiği birimizi kaldırım temizliği yapıyor. Şehir içinde 18 tuzlama ekibimiz var, 50 ayrı yerde yolların açılması için çalışan ekiplerimiz var" dedi. - BALIKESİR