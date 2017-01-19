Balıkesir Koca Seyit Havalimanı'ndan, İstanbul Atatürk Havalimanı'na günlük direk uçuşların başlayacağı bildirildi.
Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal, açıldığı günden bu yana yoğun bir uçuş trafiğine sahip Kocaseyit Havalimanı'nın Edremit Körfezi'ne canlılık kattığını söyledi.
Vatandaşların sürekli İstanbul Atatürk Havalimanı'na direkt uçuş talebinde bulunduğunu ve bunun yetkililer tarafından dikkate alındığını aktaran Uysal, "Koca Seyit Havalimanımızdan, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na direk uçuşlarımız vardı. Ancak gerek ilçemize gelen misafirlerimiz gerekse bölge halkımız Atatürk Havalimanı'na seferlerin başlaması yönünde sürekli istekte bulunuyorlardı. Seferlerin başlayacak olması bizi mutlu etti." diye konuştu.
İlk seferin, 27 Mart'ta gerçekleşeceği bildirildi.
Balıkesir-İstanbul Uçak Seferleri
Balıkesir Koca Seyit Havalimanı'ndan, İstanbul Atatürk Havalimanı'na günlük direk uçuşların başlayacağı bildirildi.
Balıkesir Koca Seyit Havalimanı'ndan, İstanbul Atatürk Havalimanı'na günlük direk uçuşların başlayacağı bildirildi.