Balıkesir Hafif Raylı Sisteme Kavuşuyor

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi arasında, hafif raylı sistem protokolü imzalandı.



Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, belediyede düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, Ayşebacı Mahallesi ile Gökköy Lojistik Merkezi arasında kurulması planlanan hafif raylı sistemin ilk etabında, Toplu Taşıma Merkezi ile Adnan Menderes Mahallesi arasındaki bölümde banliyö hattı kurulacağını belirtti.



Projeyi TCDD ile ortak yürüttüklerini belirten Uğur, şunları kaydetti:



"Bugün ön protokolünü Genel Müdürümüz ile birlikte imzalayacağız. Bu protokol ile Balıkesir il sınırları içerisinde yapılması planlanan hızlı tren garı, terminal, Organize Sanayi Bölgesi arasındaki demiryolu, hat kesiminde TCDD tarafından söz konusu hattın modernizasyonu yapılarak işletmeye hazır hale getirilmesi yer alıyor. Büyükşehir tarafından banliyö duraklarının yapılması, duraklar ile banliyö hatları arasındaki aktarma noktalarının düzenlenmesi, demiryolu tren işletmecisi olma şartının yerine getirilerek, banliyö işletmeciliğinin yapılması işini kapsıyor. Ayşebacı'dan başlayan ve Gökköy Lojistik Merkezi'ne kadar uzanan 12 istasyonlu, Ayşebacı, Otogar, Sanayi, KİPA AVM, Çay Deresi, TTM, Enstitü, Plevne, Telekom, Yeni Hastane, Organize Sanayi Bölgesi ve Lojistik Köy duraklı olacak. Balıkesir'e hayırlı uğurlu olsun."



23 kilometrelik güzergah



TCDD Genel Müdürü İsa Apaydın da son yıllarda şehir içi taşımacılığının gelişmesi için de hizmet verdiklerini aktardı.



Apaydın, daha önce benzer projeyi, İzmir ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile yaptıklarını hatırlatarak, şöyle konuştu:



"Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımızın talepleriyle ve bizim de yaptığımız araştırmalar neticesinde 23 kilometrelik güzergahta şehir içi taşımacılığa hizmet edecek şekilde banliyö sistemini inşa edeceğiz. Yapacağımız hizmet ile birlikte Balıkesir konforlu bir taşımacılığa kavuşacak. Ayrıca kurumumuzun halkımıza yapacağı hizmetler açısından önemli sonuçlar doğuracaktır. Artık bölgede araştırmalar yapacağız ve biran önce işe koyulacağız."



Genel Müdürü Apaydın ve Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur, konuşmaların ardından hafif raylı sistem protokolünü imzaladı.