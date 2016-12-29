Balıkesir Fırtına 120 Metrekarelik Çatıyı Uçurdu

Balıkesir'in Edremit İlçesi'nde hızı saatte 100 kilometreye ulaşan fırtına otobüs terminalinin çatısını uçurdu. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi.



Olay, bugün gündüz saatlerinde Otobüs terminalinde meydana geldi. Hızı saatte 100 kilometreyi bulan fırtına, otobüs terminalinin 120 metrekarelik çatısını uçurdu. Edremit Sanayi Sitesi'nin tarafına doğru uçan çatı büyük tehlike yaratırken olayda şans eseri ölen yada yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi. Otobüs seferleri bir süre aksadı. Park halindeki bir otobüse ve ağaçlara takılan çatı, sanayideki bir işyerinin üzerine düştü. Çatının uçtuğu sırada sokaktan geçen bir vatandaş, Büyük bir patlama sesi duydum. Patlama oldu sandım derken, o sırada bölgede yürüdüğünü söyleyen başka bir vatandaş ise Mucize eseri yaşıyoruz. Ağaçlar olmasaydı o servis aracı park etmeseydi, şuan yoktum dedi.



Okul servislerinin de kalktığı alanda yaşanan olayla ilgili olarak öğrenciler ise Neyse ki biz dersteyken oldu. Biz buraya gelmeden yarım saat önce bu kaza yaşanmış. Çatının uçması nedeniyle otobüs seferler durdu vinçle çekilmesini bekliyoruz dedi.