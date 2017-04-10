Balıkesir Deniz Ürünleri Avcıları Üretici Birliği Başkanı Işık Açıklaması

Balıkesir Deniz Ürünleri Avcıları Üretici Birliği Başkanı Nihat Işık, "7,5 aylık av sezonunda balıkçıların kazancı ilk 4 ay, kalan 3,5 ayda ancak masraflarımızı karşılayabiliyoruz." dedi.



Işık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, balık av sezonunun 5 gün sonra biteceğini anımsatarak, geçen yıla göre balıkta neredeyse yüzde 50 oranında azalma olduğunu söyledi.



Bu sezon özellikle hamside beklediklerini bulamadıklarını aktaran Işık, "Palamut ise zirve yaptı. Diğer türlerde gözle görülür bir azalma var. 7,5 aylık av sezonunda balıkçıların kazancı ilk 4 ay, kalan 3,5 ayda ancak masraflarımızı karşılayabiliyoruz. Geçen yıl av yasağının 1 Nisan tarihine alınmasını istemiştik. Bazı nedenlerden dolayı kabul edilmedi. Bu sene tekrar bu isteğimizi yineledik. Gelecek sene için söz aldık." diye konuştu.



Balık halinde kabzımallık yapan Tezgan Görgün ise sezonun kendileri için çok güzel geçtiğini belirtti.



Hamsi, sardalya, uskumru hatta palamudun bile hala tezgahlara gelmeye devam ettiğini aktaran Görgün, "Sezonumuzun kapanmasına bir hafta kaldı ama ufak balıkçı tekneleri denize açıldığı zaman sardalya balığının bol olacağına inanıyorum. Izgara zamanı bir ay sonra başlıyor. Tüm vatandaşları sardalya yemeğe bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.