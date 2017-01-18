Balıkesir'den Milli Proje

Balıkesir Atatürk Devlet Hastanesi'nde Biyokimya Uzmanı Dr. Özgür Baykan tarafından D vitamini ölçüm maliyetlerini düşürecek D vitamini kiti geliştirildi. Kamu Hastaneleri arasında Türkiye'de bir ilke imza atılan yöntem sayesinde yıllık 470 bin TL tasarruf elde edilecek.



Balıkesir Atatürk Devlet Hastanesi Türkiye'de bir ilke imza attı. Hastanenin Biyokimya Uzmanı Dr. Özgür Baykan tarafından D vitamini kiti geliştirildi. D vitamini test maliyetlerinde ciddi azalma ve dışa bağımlılığı azaltacak yöntemle ilgili 'D vitamini ölçüm maliyetlerini düşürmede güncel yaklaşımlar ve uygulamalı HPLC kursu' ile alanında uzman kişilere tanıtıldı.



Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde ve Altıeylül Belediyesi'nin desteği ile bir otelde gerçekleştirilen eğitime; birçok ilden biyokimya alanında profesör, uzman ve asistan hekimler ile hastane yöneticileri katıldı.



Programın açılış konuşmasını yapan Balıkesir İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Servet Kocaöz, HPLC yöntemi ile D vitamini ölçüm maliyetlerinde yüzde 80-85 oranında azalma sağlandığını ve yıllık yaklaşık 470 bin TL tasarruf elde edildiğini söyledi.



Kocaöz, Dr. Özgür Baykan'ın bu yöntemin geliştirilmesi için bir buçuk yıldan bu yana sabırla, gayretle ve büyük fedakarlıklarla çalıştığını belirterek, "Bu yöntem güvenilirlik testlerinden büyük başarıyla geçen çalışma sonucu elde edildi" dedi.



Diğer illerdeki biyokimya alanında çalışan uzmanlar ve hastane yöneticileri ile paylaşılarak, ülke kaynaklarına katkıda bulunmak amacıyla böyle bir organizasyonun gerçekleştirildiğini ifade eden Kocaöz, illerinde ilk kez gerçekleştirilen ve bu denli önemli kişileri bir araya getiren kurs programına akademik destek olan Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Goncagül Haklar'a, yöntemi geliştiren Uzm. Dr. Özgür Baykan'a ve çalışmaya katkı sunan sağlık personeli ile programa her türlü maddi desteği veren Altıeylül Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu'na teşekkür etti.



Kurs programı, sağlık alanındaki AR-GE inovasyona katkıda bulunması, laboratuvar alanında diğer test kitlerinin geliştirilmesi çalışmalarına ivme kazandırması, milli kaynakların etkin kullanımına katkıda bulunması dilekleriyle tamamlandı. - BALIKESİR