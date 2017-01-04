Balıkesir'deki Uyuşturucu Operasyonu

Balıkesir'de, uyuşturucu satışı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 kişiden 3'ü tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Edremit Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Grup Amirliği ekipleri, İbrahimce Mahallesi'nde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.



Operasyonda, uyuşturucu satışı yaptıkları iddia edilen 6 kişi yakalandı.



Zanlıların adreslerindeki aramalarda, 408 uyuşturucu hap, 600 gram esrar ve 41,2 gram sentetik uyuşturucu ile 3 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından zanlılar adliyeye sevk edildi.



Çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanan İ. Ö., A. B. ve Y. Z. Burhaniye Cezaevine gönderildi.



Gözaltındaki diğer zanlılardan 2'si adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, yaşı küçük olan diğer 1 kişi ise serbest kaldı.