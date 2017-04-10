Balıkesir'deki Trafik Kazası

İstanbul'da yapılan Fenerbahçe-Akhisar Belediyespor maçından dönen taraftarları taşıyan minibüsün, Balıkesir'in Edremit ilçesinde mermer yüklü tırla çarpışması sonucu yaşamını yitiren Fenerbahçe taraftarı Türker Öztuğ, Burhaniye'de toprağa verildi.



Burhaniye ilçesinde İskele Camisi'nde ikindi vakti düzenlenen cenaze törenine Öztuğ'un ailesi, yakınları, üyesi olduğu Genç Fenerliler Grubu üyeleri ve ilçe halkı katıldı.



Öztuğ'un tabutuna çok sevdiği Fenerbahçe bayrağı ve maçlara giderken taktığı kaşkolu kondu. Cenaze töreninde güçlükle ayakta duran Özkul'un acılı eşi Ajda ve oğlu Yağız Özkul, yakınları tarafından güçlükle sakinleştirildi.



Cenaze namazının ardından Öztuğ'un tabutunun götürülmesi esnasında eşi Ajda, "İyi insandı o. Türker'e, haklarınızı helal edin. Türker kimsenin hakkını almazdı da zaten. Türker beni bıraktı gitti." diye gözyaşı döktü.



Cenaze töreninde eşi ve oğlunun Türker Öztuğ'un çok sevdiği takımının kaşkolunu boyunlarına astığı gözlendi.



Namazın ardından Türker Öztuğ'un cenazesi, Taylıeli Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.



Kaza



Fenerbahçe-Akhisar Belediyespor karşılaşmasını izlemek için Balıkesir'in Edremit ilçesinden İstanbul'a giden taraftarı taşıyan Sefer Kılcı'nın (46) kullandığı 10 RK 041 plakalı ticari minibüs, maçın ardından dönüş yolunda E-87 karayolu Edremit yönü 25. kilometresinde 50 SP 306 plakalı mermer yüklü tırla çarpışmıştı.



Kazada, Türker Öztuğ (39) yaşamını yitirirken, minibüsteki sürücü Sefer Kılcı (46) ile 18 yolcu yaralanmıştı.