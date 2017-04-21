Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu
Balıkesir'in merkez Altıeylül ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kilo esrar ele geçirildi.
Balıkesir'in merkez Altıeylül ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kilo esrar ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu i·le Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine Macarlar Mahalesi'nde Caner E'ye (48) ait eve operasyon düzenledi.
Operasyonda, söz konusu adreste yapılan aramada bir suç unsuruna rastlanmadı. Şüphe üzerine evin önündeki çöp tenekesinde inceleme yapan ekipler, 5 kilo esrar ele geçirdi.
Caner E, gözaltına alındı.