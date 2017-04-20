Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu

Balıkesir'in Edremit ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.



Polis ekipleri, istihbari çalışmalar sonucu uyuşturucu madde sevkiyatı yapacak aracı takibe aldı.



Belirlenen noktada durdurulan araçta yapılan aramada 6 kilo 338 gram esrar, 1 kilo 234 gram genetiği değiştirilmiş esrar maddesi ile bir miktar kokain ele geçirildi.



Ekipler araçtaki T.B. (37), E.B. (32) ve M.T'yi (33) gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.