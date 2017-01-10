Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu

Balıkesir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 10 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.



İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Susurluk-Balıkesir karayolunda ortaklaşa yapılan yol kontrolleri sırasında, "Dur" ihtarına uymayarak kaçan bir aracı takibe aldı.



Söz konusu araçtan inerek kaçmaya çalışan ve bu sırada ellerindeki valizi park halinde bulunan bir tırın altına atan 2 şüpheliden İ.U yakalandı.



Valizde yapılan kontrolde, 500'er gramlık vakumlanmış poşetler içerisinde 10 kilogram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi.





İ.U'nun sorgusu sürerken, B.O olduğu tespit edilen diğer şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.