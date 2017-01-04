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Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu

Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu

Balıkesir'de, uyuşturucu satışı yaptıkları öne sürülen 6 kişi gözaltına alındı.

Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu

Balıkesir'de, uyuşturucu satışı yaptıkları öne sürülen 6 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Edremit Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Grup Amirliği ekipleri, İbrahimce Mahallesi'nde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, uyuşturucu satışı yaptıkları iddia edilen 6 kişi yakalandı.

Zanlıların adreslerindeki aramalarda, 408 uyuşturucu hap, 600 gram esrar ve 41,2 gram sentetik uyuşturucu ile 3 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından zanlılar adliyeye sevk edildi.

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