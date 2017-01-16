Balıkesir'de Üç Bant Bilardo Şampiyonası Sona Erdi

Balıkesir Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Bilardo Federasyonunun ortaklaşa düzenlediği Üç Bant Bilardo Balıkesir İl Birinciliği müsabakaları sona erdi.



Balıkesir ve Çanakkale'den toplam 51 sporcunun katıldığı şampiyona büyük çekişmeye sahne oldu. Balıkesirli bilardoseverler, şampiyonayı büyük bir ilgiyle takip etti.



Finalde, Necdet Yalçın'ı 35-22'lik skorla yenen Erkan Arık birinci oldu.Savaş Güngör'ün üçüncülüğü elde ettiği şampiyona sonunda dereceye girenlere kupa ve madalyaları törenle verildi.