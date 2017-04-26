Balıkesir'de Trafik Kazası: 3 Yaralı

Balıkesir'de meydana gelen kazada iki aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.



Balıkesir'de meydana gelen kazada iki araç kullanılamaz hale geldi. Balıkesir - Savaştepe yolu üzerinde Organize Sanayi Lojistik köyü kavşağında meydana gelen kazada 10 U 8984 plakalı araç ile 34 VU 099 plakalı aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Kazada Ahmet Çiftçi, Cevdet Karabulut ve Mehmet Uysal İtfaiye ekipleri tarafından sıkışıkları araçtan çıkartıldı. Yaralılar olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - BALIKESİR