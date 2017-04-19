Balıkesir'de Trafik Kazası: 2 Yaralı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde otomobille motosikletin çapışması sonucu 2 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Sadullah Abadanc (56) yönetimindeki 06 EA 9631 plakalı otomobil, Atatürk Caddesi Armutçuk mevkisinde dönüş yapmak isterken Murat Erim (21) idaresindeki 35 KB 6322 plakalı motosikletle çarpıştı.



Kazada, motosiklet sürücüsü Erim ve mosiklette bulunan Seyfi Erim (18) yaralandı.



Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Ayvalık Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.