Balıkesir'de Trafik Kazası: 1 Yaralı

Havran ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Şapçı mevkisinde 10 N 0095 plakalı otomobille seyreden araç sürücüsü B.G, bilinmeyen bir nedenle otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybetti.



Sürücünün otomobille refüje çarpması sonucu araç takla attı. Kazada yaralanan B.G. sıkıştığı yerden Havran İtfaiye Amirliğince çıkarıldı.



112 Acil Servis ekiplerince Havran Devlet Hastanesine kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.