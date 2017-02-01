Balıkesir'de meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre Ayhan Çelik'in kullandığı 10 CBM 40 plakalı kamyon Balıkesir-Edremit kara yolunun Hamas Çakalı mevkisinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarpıp devrildi.
Devrilen kamyonda sıkışan sürücü Çelik, Balıkesir İtfaiye Daire Başkanlığı Havran ve Edremit İtfaiye Amirliği ekiplerince uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı.
Yaralı Çelik, Ambulansla Havran Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Balıkesir'de Trafik Kazası: 1 Yaralı
Balıkesir'de meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Balıkesir'de meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.