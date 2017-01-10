Balıkesir'de Terör Operasyonu

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanması YDG-H üyesi oldukları iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, sosyal medya üzerinden farklı isimlerle terör örgütü PKK lehine övücü, Türkiye Cumhuriyeti ile polis ve asker aleyhinde küçük düşürücü, aşağılayıcı paylaşımlarda bulundukları tespit edilen Suat ve Soygan Çapkın adlı kardeşler, Edremit Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince Akçay Mahallesi'ndeki evlerinde yakalandı.



PKK'nın gençlik yapılanması YDG-H üyesi oldukları belirlenen ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 kardeş tutuklandı.