Balıkesir'de Telefon Dolandırıcılığı

Balıkesir'in Gönen ilçesinde, telefonda kendisini polis olarak tanıttığı yaşlı kadını dolandıran kişi, ikinci girişiminde suçüstü yakalandı.



Alınan bilgiye göre, şüpheli A.Y. (32), Melahat Y'yi (70) arayarak kendisini polis olarak tanıttı. Telefon görüşmesinde, kadının kimlik bilgilerinin teröristlerin eline geçtiğini, bilgilerinin kötüye kullanılmaması için teröristlerden 25 bin liraya geri alınabileceğini söyleyen şüpheli, kadını ikna ederek parayı en kısa sürede vereceği adrese getirmesini istedi.



Bunun üzerine korkuya kapılan yaşlı kadın, birikmiş parasını bir poşete koyarak dolandırıcının söylediği çocuk parkındaki çöp kutusuna bıraktı.



İçinde 19 bin lira olan poşeti çöp kutusundan alan şüpheli, birkaç gün sonra yaşlı kadını yeniden arayarak bilgilerin bir kısmını kurtardıklarını ancak teröristlerin 100 bin lira daha istediklerini belirtti. Dolandırıcı, bunu hiç kimseye söylememesi gerektiğini yoksa operasyonun başarısız olacağını ifade ederek yaşlı kadından parayı 3 günde ayarlamasını istedi.



Melahat Y'nin davranışlarından şüphelenen kızı ile damadı, annelerine sormalarına rağmen herhangi bir cevap alamadı. Ardından takip edilen yaşlı kadın, ısrarlara dayanamayarak başından geçenleri anlattı.



İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine haber verilmesi üzerine ekipler, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, Melahat Y'ye anlaşmalı emlakçıya giderek evini satmasını ve dolandırıcılara hiçbir şey belli etmemesini söyledi. Satışı yapılan 100 bin lira değerindeki dairenin parasını alarak evine giden yaşlı kadın, dolandırıcının aramasını bekledi. Şüpheli, parayı almak için yaşlı kadının evine geldiği sırada polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.



Şüpheli, emniyette yapılan sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.