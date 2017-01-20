Balıkesir'de, Telefon Dolandırıcılığı

Balıkesir'de, telefonda kendini kamu görevlisi olarak tanıtıp bir kişiden altınlarını, bir kişiden de 190 bin lirasını alan kişi yakalandı.



Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, H.D, Ayvalık ilçesinde bir kişiyi telefonda "Soygun olan bir kuyumcuda kimliğiniz bulundu. Altınlarınızı eve gelecek polise verin. Kuyumcudan soyulan altınlar ile karşılaştırılma yapılacak ve daha sonra size iade edilecek." ifadeleriyle kandırdı.



Bunun üzerine evine gelen sözde polise, 13 reşat altın, 3 bilezik ve 1 gerdanlık zinciri poşete koyarak veren kişiyi dolandıran H.D, emniyet ekiplerinin çalışmaları neticesinde yakalandı.



Başka bir kişiyi de aynı yöntemle dolandırarak, bankada hesabındaki 190 bin lirayı alan H.D, "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklandı.