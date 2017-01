Balıkesir'de, Tarım ve Hayvancılık

Balıkesir Valiliği, il genelindeki tarım ve hayvancılık verilerini açıkladı.



Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, 14 bin 583 kilometrekareye sahip il pek çok tarım ürününün yanında, beyaz ve kırmızı et üretiminde de ilk sırada yer alıyor.



2016'ya ilişkin tarımsal veriler şu şekilde kaydedildi:



Tarımsal veriler



"İlimizde yetiştirilen ve ekonomik öneme sahip tarla bitkilerinin başında 1 milyon 323 bin ton üretimi ile silajlık mısır gelmektedir. Bunu 489 bin ton ile buğday, 122 bin ton ile çeltik, 48 bin ton ile arpa ve 25 bin ton üretim ile çavdar izlemektedir. Ekonomik önem arz eden sebzelerin başında 454 bin ton üretim ile domates, 81 bin ton üretim ile kavun, 76 bin ton üretim ile karpuz, 66 bin ton üretim ile biber ve 41 bin ton üretim ile patlıcan gelmektedir. İlimizde 819 bin dekar alanda 275 bin ton zeytin üretimi yapılmaktadır. Bunu 16 bin ton üretim ile üzüm, 12 bin ton üretim ile mandalina, 11 bin ton üretim ile elma ve 6 bin ton üretim ile şeftali takip etmektedir."



Hayvansal veriler



"İlimizde 512 bin adet büyükbaş, 992 bin adet küçükbaş, 24 milyon adet broiler 7 milyon adet yumurtacı tavuk ve 167 bin adet arı kovanı varlığı mevcuttur. İlimizde 965 bin ton süt, 1 milyar 366 milyon Adet Yumurta, 3 bin ton bal, 116 bin ton peynir, 6 bin ton tereyağı üretimi yapılmıştır. 2016 yılı içerisinde 131 bin büyükbaş, 450 bin küçükbaş ve 153 milyon kanatlı kesimi yapılmıştır. 41 bin ton kırmızı et, 259 bin ton beyaz et üretimi gerçekleşmiştir."



Fidan üretimi



"2016 yılında 927 bin 891 fidan ihracat ön izni alınmıştır. 19 ülkeye ihracat ön izni verilmiştir. Bu ülkeler, Arnavutluk, Azerbaycan, Bosna Hersek, Bulgaristan, Fransa, Gürcistan, Hırvatistan, Irak, İtalya, İspanya, Kosova, Lübnan, Makedonya, Moldova, Portekiz, Romanya, Sırbistan, Ukrayna, Yunanistan. İhraç edilen fidan türleri ceviz ve zeytindir."