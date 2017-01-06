Balıkesir'de Silahla Yaralama

Balıkesir'in Edremit ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.



Alınan bilgilere göre ilçeye bağlı Altınkum Mahallesinde karşılaşan B.Ş. ve H. S. tartışmaya başladı.



Kavgaya dönüşen tartışma sonrasında aralarında daha önceden husumet bulunduğu öğrenilen H. S., B.Ş'yi bacağından tabancayla vurdu.



Şüpheli H.S. olay yerinden kaçarken, yaralanan B.Ş. Edremit Devlet Hastanesine kaldırıldı.



H.S.'nin yakalanması için polis çalışma başlattı.