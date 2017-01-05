Balıkesir'de Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Balıkesir, sağanak yağışın etkisi altına girdi. Yetkililer ani sel ve su baskınlarına karşı vatandaşları uyardı.



Balıkesir"de sabah saatlerinde başlayan sağanak yağışlar öğleden sonra da etkili oldu. Sağanak yağış hazırlıksız yakalanan vatandaşların hayatını olumsuz etkilerken, şehrin bazı noktalarında ise aşırı yağış nedeniyle su birikintileri oluştu.



Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre yağışların yarın da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, Çanakkale ve Balıkesir'den başlayarak bölgenin kuzey ve iç kesimlerinde, Balıkesir'in batı kıyıları haricinde kalan yerlerinde ve Manisa'nın kuzey ve doğusunda yoğun olarak görüleceğinin beklendiği belirtildi.



Hafta sonu kar geliyor



Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre ayrıca hafta sonu da bölge genelinde kar yağışının etkili olacağı bildirildi.



Yetkililer, kuvvetli yağış, yoğun kar yağışı, fırtına ile buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıda bulundu. - BALIKESİR