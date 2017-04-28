Balıkesir'de Pkk/kck Operasyonu

Balıkesir'de terör örgütü PKK/KCK için para topladığı ve sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı iddia edilen kişi, tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin istihbarat çalışmaları neticesinde, A.P'nin PKK/KCK için para topladığı ve sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı tespit edildi.



Bu kapsamda gerçekleştirilen operasyonda, A.P, gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen A.P, tutuklandı.