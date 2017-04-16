Balıkesir'de Oy Sayımları Başladı

Balıkesir'de oy verme işlemi bitti, sandıklar açılmaya başladı.



Balıkesir'de Cumhurbaşkanlığı sistemini öngören anayasa değişikliği için yapılan referandum da oy verme işlemi saat 17.00 itibarı ile sona erdi. Balıkesir'in Karesi ilçesinde bulunan Altıeylül Ortaokulunda bulunan 5 sandıkta kayıtlı bin 921 seçmenden bin 336 seçmenin oy kullandığı öğrenildi. Sandık görevlileri ve gözlemcilerin nezaretinde açılan sandıklardaki oy sayım işlemi devam ediyor. - BALIKESİR