Balıkesir'de Okullar Yarın Tatil

Balıkesir Valiliği, kar nedeniyle il merkezi ve bazı ilçelerde okulların yarın tatil edildiğini duyurdu.



Balıkesir Valiliği, olumsuz hava şartları nedeniyle Altıeylül, Karesi, Savaştepe, Manyas, Bandırma, Gönen, Susurluk, Balya, İvrindi, Dursunbey ve Kepsut'ta özel eğitim kursları, ilkokul, ortaokul ve liselerde 1 gün süre ile eğitime ara verildiğini duyurdu. Ayrıca aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de bir gün süreyle idari izinli sayılacağı belirtildi. - BALIKESİR