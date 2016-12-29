Balıkesir'de yoğun kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün süreyle tatil edildi.
Balıkesir Valiliği, yoğun kar nedeniyle okulların 1 gün süreyle tatil edildiğini duyurdu. Açıklamada, "Olumsuz hava şartları nedeniyle Altıeylül, Balya, Bigadiç, Dursunbey, Gönen, İvrindi, Karesi, Kepsut, Manyas, Savaştepe ve Susurluk ilçelerinde 30 Aralık Cuma günü eğitim - öğretime 1 gün ara verilmiştir" denildi. - BALIKESİR
Balıkesir'de Okullar Tatil Edildi
Balıkesir’de yoğun kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün süreyle tatil edildi.
Balıkesir'de yoğun kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün süreyle tatil edildi.
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