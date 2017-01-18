Balıkesir'de Obezite ile Mücadele

Burhaniye Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğünce 6 aydır yürütülen sağlıklı beslenme ve sağlıklı yaşam çalışmaları kapsamında, Burhaniye'de ikamet eden bazı kadınlar fazla kilolarından kurtuldu.



Burhaniye Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Murat Bektaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, sadece kilo vermek için değil, kilo almak için de programa katılanlar olduğunu söyledi.



Obeziteyle mücadele biriminin 6 ay önce kurulduğunu belirten Bektaş, şöyle devam etti:



"Tanıtım süreci biraz sancılı geçse de şu an zumba kursumuz çok verimli şekilde Burhaniye'de gerçekleşen en büyük kurs. 400 kursiyerimiz büyük bir yoğunlukla katılım sağlıyor. Yaklaşık 500'e yakın diyet danışanımız var. Devamlılık önemli olmasına rağmen herkes devam etmiyor. 130 civarında diyetine sağlıklı bir şekilde devam eden, randevularına devam eden hastamız var. Bu 5 aylık süreçte devam eden hastalarımızdan toplamda 400 kilo civarında buhar olmuştur. Bu da bizi gerçekten mutlu ediyor."



"Diyet kişiye özeldir"



Burhaniye Belediyesi Diyetisyeni Yusuf Kenan Özkaraman ise, belediye bünyesindeki projeyle ücretsiz sağlıklı beslenme hizmeti verdiklerini dile getirdi.



"Sadece zayıflamak isteyenlere değil, kilo almak isteyenlere, emziklilik döneminde, gebelik döneminde beslenme konusunda da yardımcı oluyoruz." diyen Özkaraman, özellikle çocukluk çağındakilerle obeziteyle mücadele ettiklerini kaydetti.



Sosyal medyada ve internet sitelerinde bir çok bilgi kirliliğinin olduğuna dikkati çeken Özkaraman, şöyle konuştu:



"Sosyal medyada ve internette bir çok bilgi kirliliği, bir çok örnek diyet listeleri mevcut. Diyet kişiye özeldir. Parmak izi gibidir, kişisel olması gerekiyor. Bulduğunuz her diyeti uygulamamanız gerekiyor. Öncelikle ilk baktığınızda kişinin kan bulgularını alıyoruz, beslenme öyküsünü alıyoruz. Ailenin geçmiş hastalık öyküsü varsa bunları inceliyoruz. Bunların doğrultusunda bir diyet programı hazırlıyoruz. Aslında biz buna diyette demiyoruz. Sağlıklı beslenme alışkanlığını kazandırmaya çalışıyoruz."



Programlara katılan Yeşim Kurtuldu da, 18 kilo verdiğini söyledi.



Sağlık bir yaşama kavuştuğunu belirten Kurtuldu, programı düzenleyenlere teşekkür etti.



Proje sonunda, 6 ay boyunca başarı gösteren bayanlara Burhaniye Belediye Başkan Yardımcısı Cemil Bahadır tarafından sertifika verildi.