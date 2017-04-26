Balıkesir'de Motosiklet Kazası: 2 Yaralı

Balıkesir'de Atatürk stadı önünde meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü ve arkasındaki şahıs yaralandı.



Edinilen bilgiye göre Atatürk Stadı önünde seyir halindeki 34 GM 3608 plakalı motosiklet ile 16 ECM 88 plakalı araç sürücüsü kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle yola fırlayan motosikletteki bir kişi ağır yaralanırken, diğer vatandaşın ise durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından yaralılara müdahale edilirken, bir vatandaş tarafından cep telefonu ile çekilen görüntülerde, vatandaşların da meraklı gözlerle olayı seyrettiği görülüyor. - BALIKESİR