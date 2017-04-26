Balıkesir'de Motosiklet Hırsızlığı

Balıkesir Gönen ilçesinde motosiklet çaldıkları iddia edilen 3 kişiden 2'si tutuklandı.



İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli mahallelerde çok sayıda motosiklet hırsızlığı gerçekleşmesi üzerine harekete geçti.



Şüphelilerin isimlerini belirleyen ekipler, Ü.K ve R.Ö'yü Gönen, E.K'yı da Bandırma ilçelerindeki adreslerinde gözaltına aldı.



Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ü.K. ve R.Ö. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. E.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.