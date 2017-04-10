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Balıkesir'de Minibüs Kazası: 1 Ölü, 19 Yaralı
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Balıkesir'de Minibüs Kazası: 1 Ölü, 19 Yaralı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde İstanbul'da oynanan Fenerbahçe-Akhisar Belediyespor maçından dönen taraftarları taşıyan minibüsün, mermer yüklü tırla çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 19 kişi de yaralandı.

Balıkesir'de Minibüs Kazası: 1 Ölü, 19 Yaralı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde İstanbul'da oynanan Fenerbahçe-Akhisar Belediyespor maçından dönen taraftarları taşıyan minibüsün, mermer yüklü tırla çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 19 kişi de yaralandı

Kaynak: Dunya.com

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