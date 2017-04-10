Balıkesir'de Minibüs Kazası: 1 Ölü, 19 Yaralı
Balıkesir'in Edremit ilçesinde İstanbul'da oynanan Fenerbahçe-Akhisar Belediyespor maçından dönen taraftarları taşıyan minibüsün, mermer yüklü tırla çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 19 kişi de yaralandı.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde İstanbul'da oynanan Fenerbahçe-Akhisar Belediyespor maçından dönen taraftarları taşıyan minibüsün, mermer yüklü tırla çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 19 kişi de yaralandı
Kaynak: Dunya.com
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