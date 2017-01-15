Balıkesir'de Kuvvetli Yağış

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle bazı ev ve işyerleri ile tarımsal alanlar su altında kaldı.



İlçede gece başlayan ve zaman zaman şiddetini arttıran yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Yağmur nedeniyle Belediye Çeşmesi mevkisinde bir sera sular altında kaldı. İlçedeki bazı evlerin ve iş yerlerinin bodrum ve zemin katlarını su bastı.



Araçlar da biriken sular nedeniyle yollarda güçlükle ilerleyebildi.