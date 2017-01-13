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Balıkesir'de Ki Cinayet

Balıkesir'de Ki Cinayet

Balıkesir'in Edremit ilçesinde boşanmak istediği eşi tarafından evinin önünde öldürülen Aygün Yönyül toprağa verildi.

Balıkesir'de Ki Cinayet

Balıkesir'in Edremit ilçesinde boşanmak istediği eşi tarafından evinin önünde öldürülen Aygün Yönyül toprağa verildi.

Ailesi ve yakınları tarafından Kızılkeçili Mahalle Cami'sine getirilen Yönyül'ün naaşı kılınan cenaze namazın ardından Kızılkeçili Mezarlığında defnedildi.

Aygün Yönyül, boşanma davası açtığı eşi Bahadır Y. (46) tarafından evinin önünde bıçaklandıktan sonra kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

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