Balıkesir'de Kaybolan Çiftin Cesetleri Bulundu

Balıkesir'in Manyas ilçesine bağlı kırsal mahalleden ilçe merkezine gitmek için iki gün önce otomobille yola çıkan ve kendilerinden haber alınamayan çiftin, kaza yaptıkları araçlarında yaşamlarını yitirdikleri belirlendi.



Alınan bilgiye göre, İrşadiye Mahallesi'nden iki gün önce 10 K 6602 plakalı otomobilleriyle ilçe merkezine gitmek için yola çıkan ancak bir daha haber alınamayan Nefise (42) ve eşi Ali Abdullah Akın (59) için arama çalışması başlatan Büyükşehir ve Manyas belediyeleri ile jandarma ve AFAD ekipleri, Kocaçay'ın kolu Mürvetler (Ketenlik) Deresi civarında aracın ardından çiftin cesetlerini buldu.



AFAD ekiplerince, kaza yaptıkları araçtan çıkarılan çiftin cesetleri, otopsi için Manyas Devlet Hastanesine kaldırıldı.