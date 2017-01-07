Balıkesir'de Kar Yağışı Ulaşımı Olumsuz Etkiliyor

Balıkesir-Bursa karayolunda kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.





Akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışından dolayı yolda kayan araçlar, Balıkesir-Bursa karayolu, Susurluk ilçesi ve Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesi yakınlarında ulaşımı zaman zaman durma noktasına getirdi.



Balıkesir Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, ulaşımın durma noktasına gelmesi nedeniyle Balıkesir'den Bursa yönüne giden araçların geçişine izin vermezken, karayolları ekipleri bölgede tuzlama ve yol açma çalışmalarını sürdürüyor.



Ulaşımın durması nedeniyle araçlar uzun kuyruk oluştururken, kayan araçların kurtarılmasının ardından yolun yeniden trafiğe açılacağı öğrenildi.