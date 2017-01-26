Balıkesir'de Kar Yağışı Başladı

Balıkesir'de öğleden sonra yüksek kesimlerde kar yağışı başladı.



Balıkesir'in yüksek bölgelerinde kar yağışı başladı. Meteorolojinin günler öncesinden uyardığı kar yağışı nedeniyle bazı bölgelerde trafikte aksama oldu. Özellikle Balıkesir-Dursunbey arası yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı araçlar yolda kayarak ulaşımı olumsuz etkiledi.



Kar yağışında yolların açık kalmasını sağlamak amacıyla Karayolları ve Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler hazır bekliyor. - BALIKESİR