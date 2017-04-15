Balıkesir'de "Kalbin İçin Pedalla" Etkinliği

Balıkesir Bisikletliler Derneği (BABİSD), Karesi Belediyesi ve İl Sağlık Müdürlüğü tarafından "Kalbin İçin Pedalla" etkinliği yapıldı.



Tren Garı önünde toplanan yaklaşık 50 kişilik grup, bisikletlerine kırmızı kalp şeklindeki balonları bağladı.



Burada bir konuşma yapan BABİSD Başkanı Ayhan Kaynak, "8-14 Nisan Sağlık Haftası kapsamında bir etkinlik düzenlediklerini belirtti. Toplumda bisiklet ve sağlıklı yaşamın farkındalığını artırmayı amaçladıklarını ifade eden Kaynak, "Şimdi Tren Garı önünden başlayıp İzmir Yolu-Adliye Kavşağı-İl Sağlık Müdürlüğü önüne kadar pedal çevireceğiz. Yaklaşık 5 kilometrelik bir güzergah." dedi.



Babasının kullandığı bisikletin arka koltuğunda etkinliğe katılan 6 yaşındaki Berrak Ketik de bisikletle gezmeyi çok sevdiğini söyledi. Ketik, kendisinin de bisikleti olduğunu ancak bugün etkinliğe babasıyla katıldığını anlattı.



Daha sonra başlangıç çizgisine gelen bisikletliler, 5 kilometrelik güzergahta pedal çevirdi.