Balıkesir'de İlk Oylar Kullanıldı

Balıkesir'de ilk oylar kullanıldı

Oylamanın ilk saatinde yaşlı vatandaşların sandığa ilgisi yoğun oldu



BALIKESİR - Cumhurbaşkanlığı sistemini öngören Anayasa değişikliği için halk oylaması başladı. Balıkesir'de de vatandaşlar tüm Türkiye'de olduğu gibi sandık başına gitti. Oylamanın ilk dakikalarında yaşlı vatandaşların sandığa ilgisi yoğun oldu.

Balıkesir'de ilk oylar sandığa atıldı. 08: 00 itibarı ile başlayan oylamanın ilk dakikalarında sandığa yaşlıların ilgisi yoğun oldu. Balıkesir Altıeylül Ortaokulu'nda ilk oylarını kullanan vatandaşlar herhangi bir sorun ile karşılaşmazken, vatandaşlar erken saatte oyunu kullanarak görevi yerine getirmek istediklerini söyledi.