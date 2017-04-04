Balıkesir'de Huzur Operasyonu

Balıkesir'de akşam saatlerinde başlayan huzur operasyonunda yüzlerce araç kontrol edildi.



Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye genelinde 81 ilde gerçekleştirilen huzur operasyonu kapsamında Balıkesir'de yüzlerce araç kontrol edildi. Asayiş başta olmak üzere, terör, trafik, çevik kuvvet ve KOM şube personellerinin katıldığı huzur operasyonunda durdurulan araçlar didik didik aranırken, umumi açık iş yerleri ve şüpheli şahıslar üzerinde de kimlik kontrolü yapıldı. Bazı sürücüler kimlik kontrolü sırasında heyecanlanırken, polis ekipleri ise, "Sakin olun" diye telkinde bulundu. Balıkesir İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek de şehrin çeşitli noktalarında uygulama yapan polisleri denetledi. - BALIKESİR