Balıkesir'de Hurdaya Dönen Araçtan Sağ Çıktı

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hurdaya dönen araçtan sürücü yaralı olarak kurtarıldı.



Edinilen bilgiye göre, kaza kırsal kesimde bulunan Ulubeyler Mahallesi'nde meydana geldi. Sunay Y. (48) idaresindeki 22 UP 046 plakalı araç, henüz bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek takla atıp zeytinlik alana uçtu. Kazada hurdaya dönen araçtan Gömeç itfaiye ekipleri tarafından yaralı olarak çıkartılan sürücü, sağlık ekiplerine teslim edildi. Hastaneye kaldırılan sürücü tedavi altına alınırken, jandarmanın kazayla ilgili soruşturması sürüyor. - BALIKESİR