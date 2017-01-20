Balıkesir'de Hırsızlık

Gönen ilçesinde bir iş yerinin kasasını kırarak içindeki 80 bin lira ile ziynet eşyalarını çaldığı iddia edilen kişi yakalandı.



Balıkesir Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, olayın ardından harekete geçen güvenlik güçleri, yaptıkları çalışmalarda olayı yaptığı değerlendirilen E.K'nin izini buldu.



Bunun üzerine gerçekleştirilen operasyonda, E.K, Kurtuluş Mahallesi, Hüseyin Tümer Caddesi'ndeki iş yerinde yakalandı.



Kiraladığı araçla İstanbul'a kaçmak için hazırlanan E.K, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.



Tutuklanan E.K'nin çaldığı ziynet eşyaları ve paralar, sahibine teslim edildi.