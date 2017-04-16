Balıkesir'de 'Hayır' Oyları Yüzde 54 Olarak Sandığa Yansıdı

Türkiye'de yapılan anayasa değişikliği ve referandum oylaması sonucu Balıkesir'de 'hayır' oyları yüzde 54,38, 'evet' oyları ise yüzde 45,62 olarak yansıdı.



Balıkesir'de anayasa değişikliği ve cumhurbaşkanlığı sistemi referandum oylaması sonuçlandı. Yüzde 54,38 ile 'hayır' oyları ilk sırada yer alırken, 'evet' oyları yüzde 45,62 olarak sandığa yansıdı. Sonuçlara göre Balıkesir'in ilçelerinde son durum şu şekilde netleşti:



"Balya'da 'hayır', Bandırma'da 'hayır', Bigadiç'de 'evet', Havran'da 'evet', 'İvrindi'de 'evet', Karesi'de 'evet', Erdek'te 'hayır', Gömeç'te 'hayır', Gönen'de 'hayır', Susurluk'ta 'hayır', Altıeylül'de 'evet', Ayvalık'ta 'hayır', Kepsut'ta 'evet', Manyas'ta 'hayır', Burhaniye'de 'hayır', Dursunbey'de 'evet', Edremit'te 'hayır', Marmara'da 'hayır', Savaştepe'de 'evet', Sındırgı'da 'evet'." - BALIKESİR